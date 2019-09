De Nederlandse volleyballers hebben zondag hun eerste nederlaag geleden op het EK. In een met zo'n elfduizend fans uitverkocht Ahoy in Rotterdam boog Oranje met 0-3 voor wereldkampioen Polen: 19-25, 18-25 en 19-25.

Polen, dat het EK vrijdag begon met een 3-1-zege op Estland, staat door de overwinning net als Nederland op zes punten. Oranje, dat Montenegro en Oekraïne met 3-0 versloeg, heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

De ploeg van Roberto Piazza moet bij de eerste vier in de groep van zes eindigen om de achtste finales te bereiken van het EK, dat in vier landen wordt gehouden. België, Frankrijk en Slovenië zijn de andere drie gastlanden. De finale wordt op 29 september in Parijs gehouden.

Nederland speelt in de poulefase nog tegen Estland (dinsdag) en Tsjechië (woensdag). Die duels zijn in Amsterdam.

Oranje kan niet stunten tegen topland

Na twee wedstrijden tegen Europese middenmoters trof Oranje zondag in Ahoy een absoluut topland in het mannenvolleybal. Polen kroonde zich in 2014 en in 2018 tot wereldkampioen. Nederland - dat vorig jaar als achtste eindigde bij het wereldkampioenschap - kon aardig meekomen met de Polen, maar een stunt zat er niet in.

In de eerste set sloeg de wereldkampioen direct een gaatje van drie punten en Nederland wist dat niet te dichten (19-25). Het tweede bedrijf was spannend, tot Polen bij een 15-16-voorsprong vier punten op rij maakte en de set naar zich toetrok (18-25).

Oranje bleef hopen op een goed resultaat en kwam in de derde set op 12-9. Dat was het sein voor weer een tussensprint van de Polen, die opeens een 13-15-voorsprong hadden en de wedstrijd beslisten.

Nimir Abdelaziz was de topscorer van de wedstrijd met negentien punten. Bij Polen was Wilfredo León Venero het productiefst met twaalf punten.