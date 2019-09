Sergio García heeft zondag de honderdste editie van het KLM Open op zijn naam geschreven. Wil Besseling was op een gedeelde zevende plek de beste Nederlander en oud-winnaar Joost Luiten eindigde ook nog in de top tien.

García begon de slotdag als gedeeld leider en stelde de zege veilig met een rondje van 69 slagen (drie onder par). Met een totaal van 270 (-18) bleef hij de pas achttienjarige Deen Nicolai Højgaard één slag voor. De Engelsman Matt Wallace eindigde met -15 als derde.

Callum Shinkwin stond na drie dagen samen met García aan de leiding, maar de golfer uit Engeland zakte naar de vijfde plek door een matige ronde van 74 (+4).

De 39-jarige García, die zondag zeker geen saaie dag kende met zeven birdies en vier bogeys, boekte zijn zestiende toernooizege op de Europese Tour. De winnaar van de Masters in 2017 is de huidige nummer 43 van de wereld, maar stond in zijn carrière meer dan 450 weken in de top tien van de mondiale ranking.

Joost Luiten maakte deze week te weinig putts om mee te doen om de zege. (Foto: Pro Shots)

Besseling doet het het één slag beter dan Luiten

Luiten sloeg in zijn laatste achttien holes vier birdies en twee bogeys op de The International in Badhoevedorp. Met 278 slagen eindigde hij op tien onder par, goed voor een gedeelde tiende plek.

Luiten won het enige Nederlandse toernooi op de Europese Tour in 2013 en 2016. Deze week speelde hij solide, maar met twee rondes van 69 slagen (-3) en twee rondes van 70 (-2) miste hij een uitschieter om mee te doen om de zege.

Besseling verzekerde zich zondag van de eretitel van beste Nederlander. De 33-jarige geboren Noord-Hollander kwam door twee birdies tot een rondje van 70, goed voor een totaal van 277 slagen (-11) over vier dagen en een gedeelde zevende plek.

Rowin Caron begon uitstekend aan het KLM Open met rondes van 68 en 69 slagen, maar zakte in het weekend wat weg. Met een laatste omloop van 73 (+1) werd de Nederlander met 281 slagen (-7) gedeeld 27e.

Wil Besseling is de beste Nederlander bij de honderdste editie van het KLM Open. (Foto: Pro Shots)