De Spaanse basketballers hebben zondag voor de tweede keer in de historie de wereldtitel veroverd. De drievoudig Europees kampioen was in de finale in Peking duidelijk te sterk voor Argentinië: 95-75.

Spanje pakte eerder in 2006 goud bij het WK basketbal. Uit de huidige selectie waren toen Marc Gasol en Rudy Fernández er al bij.

Voor Gasol is zijn tweede wereldtitel het sluitstuk van een bijzonder succesvol seizoen. In juni werd hij met de Toronto Raptors voor het eerst kampioen in de Noord-Amerikaanse topcompetitie NBA.

De Spanjaarden sloegen zondag in de finale tegen Argentinië in de Wukesong Sports Centre al in het eerste kwart een mooi gat (23-14) en liepen in de rest van het duel alleen maar verder uit.

De ploeg van bondscoach Sergio Scariolo was zeer succesvol in het afstoppen van Luis Scola. De 39-jarige Argentijn was dit WK gemiddeld goed voor ruim negentien punten per wedstrijd, maar miste in de eindstrijd negen van zijn tien schoten vanuit het veld en noteerde slechts acht punten.

Ricky Rubio was de topscorer bij Spanje met twintig punten. In totaal maakten zes Spanjaarden tien punten of meer. Scariolo kon in China met Rubio, Gasol, Willy Hernangómez en Juan Hernangómez beschikken over vier NBA-spelers.

De Argentijn Luis Scola (links) had het zwaar tegen Marc Gasol en Spanje. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk wint weer brons

Bij de vorige twee WK's, in 2010 en 2014, ging het goud naar de Verenigde Staten. De grootmacht in het basketbal verloor eerder deze week in de kwartfinales verrassend van Frankrijk (79-89), waardoor er een einde kwam aan een reeks van 58 Amerikaanse zeges op rij in competitieve duels.

De Fransen verloren in de halve finale van Argentinië (66-80) en stelden eerder op de dag - net als vijf jaar geleden - de bronzen medaille veilig door in de strijd om de derde plek met 67-59 te winnen van Australië.

De Franse basketballers vieren hun derde plek. (Foto: Pro Shots)