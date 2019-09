Marc Márquez heeft zondag een nieuwe stap naar zijn zesde wereldtitel in zeven jaar gezet in de MotoGP. De Spanjaard boekte bij de Grand Prix van San Marino zijn zevende zege van het seizoen.

Márquez was namens Honda in een mooi gevecht verwikkeld met de Fransman Fabio Quartararo van Yamaha en besliste de strijd in de slotfase in zijn voordeel. Maverick Viñales, eveneens rijdend voor Yamaha, eindigde als derde.

Eerder dit seizoen was Márquez de beste in de Grands Prix van Argentinië, Spanje, Frankrijk, Catalonië, Duitsland en Tsjechië. In de WK-stand is het gat tussen de Spanjaard en zijn naaste belager Andrea Divizioso van Ducati fors: 275 om 182 punten. Ducati-rijder Danilo Petrucci (151 punten) is de nummer drie.

De 26-jarige Márquez werd in 2013 tijdens zijn debuutseizoen in de MotoGP direct wereldkampioen en was ook in 2014, 2016, 2017 en vorig jaar de beste. In 2015 moest hij genoegen nemen met de derde plek.

Over een week is de volgende race van het MotoGP-seizoen in Aragón. Er volgen ook nog wedstrijden in Thailand, Japan, Australië, Maleisië en Valencia.