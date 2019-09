De Keniaan Geoffrey Kamworor heeft zondag in Kopenhagen het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. Hij was zeventien seconden sneller dan de oude toptijd.

De 26-jarige Kamworor kwam na 58 minuten en één seconde over de finish in Denemarken. Vorig jaar had zijn landgenoot Abraham Kiptum het wereldrecord in Valencia nog aangescherpt tot 58.18.

Met name in het tweede deel van de race versnelde Kamworor flink. Hij deelde het podium in Kopenhagen met zijn landgenoot Bernard Kipkorir (59.16) en Berehanu Wendemu Tsegu (59.22).

Kamworor pakte in 2014, 2016 en vorig jaar al de wereldtitel op de halve marathon. Drie jaar geleden maakte hij op de 10.000 meter zijn olympische debuut, waarbij hij elfde werd.

De volgende grote wedstrijd van de Keniaan is begin november, wanneer hij de marathon van New York loopt. In 2017 was hij daar de beste.