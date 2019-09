BMX'er Niek Kimmann heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor het tweede jaar op rij de eindzege in de wereldbeker veiliggesteld. De Europees kampioen is door zijn overwinning in het Amerikaanse Rock Hill niet meer in te halen in het klassement.

De 23-jarige Kimmann reed zes races in South Carolina en won ze alle zes. In de finale bleef hij Alfredo Campo uit Ecuador en zijn landgenoot Dave van der Burg voor. Wereldkampioen Twan van Gendt eindigde als zevende.

Het was voor Kimmann, die vrijdag op de eerste wedstrijddag in Rock Hill nog uitgeschakeld werd in de halve finales en dertiende werd, al zijn vijfde wereldbekerzege van 2019.

Met 1.005 punten staat hij in het klassement 305 punten voor op de nummer twee Campo, terwijl er met nog twee racedagen in het Argentijnse Santiago del Estero nog maar 300 punten te verdienen zijn.

Vorig jaar pakte Kimmann, de wereldkampioen van 2015, voor het eerst de eindzege in de wereldbeker.

Smulders wint opnieuw bij de vrouwen

Bij de vrouwen was er wederom succes voor Laura Smulders. De 25-jarige Nederlandse was net als vrijdag de beste in de finale in Rock Hill.

Smulders rekende af met de Amerikaanse Alise Willoughby (tweede) en de Russische Natalia Afremova (derde). Er stond geen andere Nederlandse in de eindstrijd. Judy Baauw strandde in de halve finales en Merle van Benthem en Ruby Huisman redden het niet in de kwartfinales.

Smulders, die de wereldbeker de afgelopen drie jaar op haar naam schreef, staat in het klassement zestig punten voor op de nummer twee Willoughby. Baauw staat derde op 245 punten van haar landgenote.

Ook de vrouwen rijden over twee weken nog twee wereldbekers in Santiago del Estero.