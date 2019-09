Jeffrey Herlings heeft zondag in de MXGP de Grand Prix van Sjanghai gewonnen. Voor de 25-jarige motorcrosser was het de tweede zege op rij, waardoor hij een seizoen vol blessureleed toch goed afsluit.

Vorige week boekte Herlings in de GP van Turkije de eerste zege sinds zijn terugkeer na lang blessureleed. De Brabander stond maanden aan de kant met eerst een voetblessure en vervolgens een gebroken enkel.

In Sjanghai, waar de laatste race van het seizoen werd verreden, moest Herlings in de eerste manche de winst nog aan Glenn Coldenhoff laten. In de tweede omloop reed Herlings in de slotfase weg bij zijn landgenoot en kwam hij met acht seconden voorsprong over de finish.

De Sloveense wereldkampioen Tim Gajser werd in de eerste manche derde achter de twee Nederlanders, Jeremy Seewer uit Zwitserland deed dat in de tweede omloop.

Herlings en Coldenhoff eindigden in het klassement in China allebei op 47 punten, maar bij een gelijke stand geeft de uitslag in de tweede manche de doorslag.

In de WK-stand speelt Herlings door zijn lange afwezigheid geen rol van betekenis. Gajser, die al zeker was van de wereldtitel, eindigt op 782 punten, op ruime afstand gevolgd door Seewer (580) en Coldenhoff (535).