Sanne Wevers maakt deel uit van de Nederlandse selectie voor de WK turnen in Stuttgart. Het evenement begint op 4 oktober.

Wevers kwam door een chronische heupblessure sinds november vorig jaar nauwelijks in actie. Zaterdag maakte ze haar rentree bij een turninterland in Heerenveen, waar Nederland te sterk was voor Zwitserland, Spanje en Hongarije.

Het toernooi in Heerenveen was voor de 27-jarige Wevers de ultieme test voor de WK in Duitsland. De olympisch kampioene op de balk van 2016 maakte een goede indruk op bondscoach Gerben Wiersma.

Wiersma selecteerde ook Wevers' zus Lieke voor de WK. De Nederlandse selectie bestaat verder uit Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Tisha Volleman. Sara van Disseldorp en Sanna Veerman vallen buiten de boot.

Wiersma spreekt van een lastige keuze. "Alle acht de turnsters uit het WK-traject hebben het waanzinnig gedaan. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we met de gekozen ploeg onze doelstelling, plaatsing voor de Olympische Spelen met een team, gaan halen."

Mannenselectie wordt later bekend

Vijf van de zes turnsters zullen in actie komen op de WK. Wiersma laat na de podiumtraining een turnster afvallen.

De Nederlandse mannenploeg voor de WK is nog niet bekend. Bondscoach Bram van Bokhoven zal op 21 september na de interlandwedstrijd in Heerenveen zijn keurkorps onthullen.