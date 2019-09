Sergio García en Callum Shinkwin leiden na drie dagen op de KLM Open. Wil Besseling begint zondag als beste Nederlander aan de slotdag.

De Spaanse topper García en de Britse verrassing Shinkwin hadden op The International in Badhoevedorp 201 slagen nodig voor hun eerste drie rondes, waarmee ze op 15 onder par staan. Beide golfers gingen zaterdag in 66 slagen rond.

Ze nemen de leiding over van de Schot Scott Jamieson, die met 76 slagen (+4) een slechte dag kende en afzakte naar een gedeelde 23e plaats.

Besseling is op de gedeelde negende plek de beste Nederlander. De 33-jarige speler uit Hoorn staat met 207 slagen op negen onder par.

Doorgaans speelt Besseling zijn toernooien op de Challenge Tour, een niveau onder de Europese Tour. "Het KLM Open wil ik nooit missen. Op de Challenge Tour komt nooit iemand kijken, daarom geniet ik zo van spelen met veel publiek erbij", aldus Besseling.

"Die mensen stuwen mijn spel omhoog. Ik sta hier met overtuiging en vertrouwen te spelen, geweldig. Ik zou willen dat elke week als deze was."

Luiten: 'Het wordt alles of niets'

Joost Luiten en Rowin Caron staan op een gedeelde vijftiende plaats met acht onder par. Tweevoudig winnaar Luiten houdt hoop op een derde eindzege. "Het wordt alles of niets. In 2016 won ik ook door een hele sterke laatste ronde. Ik moet zondag vanaf de eerste hole scherp zijn. Maar de putter moet me dan niet in de steek laten."

Amateur Koen Kouwenaar, die de eerste twee ronden bovenin meedraaide bij de profs van de Europese Tour, leverde veel in met een score van 75 slagen. Hij zakte weg uit de top vijftig.