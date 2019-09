De Nederlandse honkballers hebben zaterdag de finale van het EK in Duitsland bereikt. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen rekende bij de laatste vier moeizaam af met Spanje: 1-0.

Oranje had het in Bonn behoorlijk lastig met Spanje, dat aanvankelijk het dichtst bij een punt was. In de tweede inning bleef Jesus Martínez op het derde honk achter en in de vierde inning voorkwam de titelverdediger een 2-0-achterstand.

Nederland sloeg weliswaar een honkslag minder dan Spanje (vier om vijf), maar in de achtste inning zorgde Kalian Sams wel voor het enige punt van de wedstrijd. Hij kwam over de thuisplaat na honkslagen van hemzelf en Calten Daal.

De formatie van 'T Hoen verzekerde zich vrijdag met een monsterzege op België (17-2) in de kwartfinales al van deelname aan het olympisch kwalificatietoernooi, dat van 18 tot en met 22 september plaatsvindt in Italië. De top vijf van het EK plaatst zich voor dat toernooi.

Oranje kan 23e Europese titel pakken

In de eindstrijd van het EK neemt Oranje het zondag op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Israël en Italië. Die halve finale staat later zaterdag op het programma.

De Nederlandse honkballers kunnen zondag voor de 23e keer Europees kampioen worden. De afgelopen twee edities (in 2014 en 2016) werden gewonnen en de laatste nederlaag op een EK dateert van 2012, toen Italië in de finale te sterk was.