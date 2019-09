BMX'ster Laura Smulders heeft vrijdag (lokale tijd) in het Amerikaanse Rock Hill de eerste van twee wereldbekerwedstrijden gewonnen. Bij de mannen eindigde wereldkampioen Twan van Gendt als vijfde.

De 25-jarige Smulders, die in juli zilver pakte op het WK, was in de finale nipt sneller dan de Russische Natalia Afremova en wereldkampioene Alise Willoughby. De Gelderse Judy Baauw, de nummer vier van het WK, eindigde als achtste.

Smulders voert met nog drie wedstrijden voor de boeg het wereldbekerklassement aan. Zaterdag staat nog één wedstrijd in Rock Hill op het programma. De seizoensfinale volgt over twee weken in Argentinië.

Bij de mannen moest wereldkampioen Van Gendt genoegen nemen met de vijfde plaats. Niek Kimmann, de leider in het klassement, strandde in de halve finales. Joris Harmsen eindigde als achtste.

De winst bij de mannen ging naar de Amerikaan Corben Sharrah.