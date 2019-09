Formule 2-coureur Juan Manuel Correa laat twee weken na zijn zware ongeval op Spa-Francorchamps "kleine signalen van herstel" zien. De twintigjarige Amerikaan wordt sinds de crash in België, waarbij Anthoine Hubert om het leven kwam, kunstmatig in coma gehouden.

"Onze zoon Juan Manuel ligt nog steeds op de intensive care van een ziekenhuis in Londen", aldus de ouders van Correa vrijdagavond in een verklaring.

"Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden om zijn longen zo veel mogelijk rust te geven. Veel van zijn belangrijkste functies laten lichte verbetering zien, terwijl andere functies iets achteruit zijn gegaan. Volgens de artsen is dat alles waar we om mogen vragen op dit moment."

Correa is in het Britse ziekenhuis aangesloten op een hartlongmachine. Bij aankomst op de intensive care in de Engelse hoofdstad anderhalve week geleden werd bij de coureur het acute ademhalingssyndroom vastgesteld, een ernstige longaandoening die vaker voorkomt bij ongevallen met een heftige impact.

"We geloven heilig in de kracht en het doorzettingsvermogen van onze zoon", vervolgen de ouders van de coureur. "We zien de kleine signalen van herstel als een teken dat het tij in ons voordeel begint te keren."

Correa moet nog operaties ondergaan

Zodra de gezondheidstoestand van Correa verder is verbeterd, zal hij nog een aantal cruciale, maar gevaarlijke longoperaties moeten ondergaan.

Correa, coureur van het Sauber Junior-team, brak precies twee weken geleden bij de fatale crash op Spa-Francorchamps beide benen en liep ook een verwonding aan de ruggengraat op. De in Ecuador geboren Amerikaan knalde met een snelheid van zo'n 270 kilometer per uur tegen Hubert aan.

Hubert, die vlak daarvoor tegen de vangrail was gereden, overleed kort na het ongeval; Correa werd naar een ziekenhuis in Luik gebracht. Daar onderging hij een vier uur durende operatie, waarna hij enkele dagen later naar Londen werd gebracht.