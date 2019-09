Joost Luiten kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste twee dagen bij het KLM Open. De Zuid-Hollander staat na zijn tweede ronde in Badhoevedorp op de gedeelde zeventiende plaats en denkt dat het gat naar leider Scott Jamieson overbrugbaar is.

De 33-jarige Luiten ging vrijdag op de tweede dag rond in 69 slagen, drie onder par. Hij liet één bogey noteren op The International en stelde daar vier birdies tegenover.

"Ik ben heel weinig in de problemen gekomen. Mijn spel was goed en solide. Het was een prima ronde", aldus Luiten vrijdag in gesprek met Ziggo Sport.

Donderdag had Luiten ondanks een moeizame start eveneens 69 slagen nodig. De Zuid-Hollander, die het toernooi in 2013 en 2016 won, staat nu op een totaal van 138 slagen, zes onder par.

Joost Luiten gelooft dat hij het KLM Open nog kan winnen. (Foto: Pro Shots)

'Winnen nog steeds mogelijk'

"Drie onder par is zeker niet slecht, maar gezien mijn spel op de eerste holes had ik nog wel iets beter kunnen scoren", aldus Luiten. "Het is jammer dat dat niet is gelukt, al is dit natuurlijk wel een kansrijke uitgangspositie om straks mee verder te gaan."

Luiten staat nog vijf slagen achter op de Schotse leider Jamieson. "Dat gat is zeker overbrugbaar. Zaterdag moet ik al gaan proberen om dat gat te dichten of in ieder geval te verkleinen. Als het weer goed blijft, dan moet ik dik onder par spelen om te winnen, maar dat is gezien mijn eigen spel zeker mogelijk."

Luiten begint zaterdag om 11.54 uur aan zijn derde dag op het KLM Open.