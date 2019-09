De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag hun eerste wedstrijd op het EK voor eigen publiek gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was in Rotterdam overtuigend te sterk voor Montenegro.

Oranje rekende in Ahoy in drie sets af met Montenegro, dat de 39e positie bezet op de wereldranglijst: 25-13, 25-17 en 25-15.

In alle drie de sets kwam Nederland al snel op voorsprong. Gedurende elk bedrijf bouwde de mondiale nummer vijftien het verschil steeds verder uit en gaf de overwinning niet meer uit handen. Nimir Abdel-Aziz was met 27 punten topscorer bij het thuisland.

Dankzij de overwinning gaat de Europees kampioen van 1997 aan kop in groep D. Ook Oekraïne en Polen wonnen hun eerste groepswedstrijd, maar die ploegen verloren beide ook één set.

Oekraïne is zaterdag de volgende tegenstander van de formatie van Piazza. Daarna staan duels met Polen (zondag), Estland (dinsdag) en Tsjechië (woensdag) op het programma.

Eerste vier ploegen naar achtste finales

De eerste vier ploegen in elke poule plaatsen zich voor de achtste finales van het EK, dat in vier landen wordt gehouden. België, Frankrijk en Slovenië zijn de andere drie gastlanden. De finale wordt op 29 september in Parijs gehouden.

Oranje werd twee jaar geleden op het vorige EK in de groepsfase uitgeschakeld en eindigde toen als tiende. In 1997 veroverden de Nederlandse volleyballers hun enige Europese titel en in 1993 en 1995 verloren ze de EK-finale.