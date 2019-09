De Nederlandse honkballers hebben vrijdag met een monsterzege op België in de kwartfinales van het EK, een plaats op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) veiliggesteld. Oranje was in het Duitse Bonn na vijf innings met 17-2 te sterk.

Om het olympisch kwalificatietoernooi te bereiken volstond een plaats bij de beste vijf voor de formatie van bondscoach Evert-Jan 't Hoen. Het OKT vindt van 18 tot en met 22 september plaats in Italië.

Ondanks de ruime zege leek het er nog heel even op dat Nederland een zware dobber aan België zou krijgen. De Belgen namen in de eerste inning brutaal de leiding en stonden na één slagbeurt op een 2-0-voorsprong.

Die marge verdween snel toen Nederland voor het eerst aan slag kwam. Ademar Rifaela, Hendrik Clementina en Curt Smith sloegen een homerun waarna Oranje de leiding pakte.

Oranje slaat nog vijf homeruns

Pitcher Orlando Yntema zorgde er in het restant van het duel voor dat de Belgische slagmannen er niet meer aan te pas kwamen. Nederland zelf was aan slag een klasse apart en bouwde dankzij nog eens vijf homeruns een flinke voorsprong op.

Nadat het gat in de vijfde inning met 17-2 opgelopen was tot vijftien punten, trad de mercy rule - een vroegtijdig einde van een wedstrijd bij een te grote tussenstand - in werking. Daarmee was de zege voor Oranje, een plaats op het OKT en een halvefinaleplek op het EK een feit.

Oranje speelt zaterdag op het EK de halve finale tegen de winnaar van de partij tussen Spanje en Tsjechië. Dat duel wordt later op vrijdag afgewerkt.