Sanne Wevers maakt zaterdag haar rentree in de turnhal. De olympisch kampioene op balk is opgenomen in de selectie voor de interland in Heerenveen.

De 27-jarige Friezin stond vanwege klachten aan haar rechterheup en -been lange tijd aan de kant. Ze sloeg onder meer de EK in Polen in april over om volledig te herstellen.

Wevers komt in Heerenveen in actie op brug en balk. Op dat laatste onderdeel veroverde ze vorig jaar ondanks haar fysieke klachten de Europese titel.

De terugkeer van Wevers is een goed teken met het oog op de WK in Stuttgart, die van 4 tot en met 13 oktober wordt gehouden. Als ze de interland goed doorkomt, is ze normaal gesproken van de partij op dat toernooi.

Lieke Wevers (links) en Sanne Wevers (rechts) tijdens het Sportgala in 2016. (Foto: Pro Shots)

Ook Lieke Wevers in actie in Heerenveen

Haar zus Lieke komt in Heerenveen eveneens weer in actie. Zij keerde in juni al terug, nadat ze een jaar rust had genomen. Lieke Wevers turnt komend weekend een volledige meerkamp. Dat geldt ook voor Vera van Pol, Eythora Thorsdottir en Naomi Visser. Sara van Disseldorp, Sanna Veerman en Tisha Volleman komen individueel in actie.

Aan de interland in Heerenveen doen ook Hongarije, Spanje en Zwitserland mee. Bondscoach Gerben Wiersma maakt na de wedstrijd zijn selectie voor de WK bekend.

De vrouwen van Wiersma moeten in Stuttgart bij de top twaalf eindigen om als team een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio binnen te halen. Nederland komt in de kwalificatie op zaterdag 5 oktober in actie, in de achtste van de twaalf subdivisies.