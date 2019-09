Joost Luiten is ondanks een moeizaam begin op de honderdste editie van het KLM Open tevreden over zijn spel. Dankzij een sterk slot van de openingsdag vindt hij zichzelf terug op de gedeelde zeventiende plaats.

De 33-jarige Zuid-Hollander begon op de 'back nine' van golfbaan The International bij Amsterdam met drie bogeys, waardoor de winnaar van 2013 en 2016 direct in de achtervolging moest.

"Dat kwam voor mij als een totale verrassing", zegt de golfer op zijn eigen website. "In de oefenronden speelde ik goed en het inslaan ging ook prima. Ik voelde totaal geen zenuwen op de eerste tee, en achteraf was ik misschien té ontspannen."

Luiten erkende dat hij wat wedstrijdspanning én tips van zijn nieuwe caddie Maarten Bosch nodig had. "Maarten heeft een belangrijke rol gespeeld. Hij bleef positief en benadrukte dat ik de vlaggen moest gaan aanvallen, niet zo voorzichtig moest spelen. Dat heb ik gedaan, met zes birdies als resultaat."

Dankzij die zes birdies, waaronder drie op de eerste drie holes, wist Luiten een potentieel desastreus begin om te zetten in een degelijke openingsronde. "Het was mentaal zwaar, maar drie onder par is gezien de start een uitstekende score om mee te beginnen."

Joost Luiten was zijn caddie Maarten Bosch na afloop dankbaar. (Foto: Pro Shots)

Luiten raakt toeschouwer met afzwaaier

Het was wel even schrikken toen hij op de laatste van de eerste negen holes een toeschouwer raakte. Hij produceerde een afzwaaier die een man vol tegen zijn rug kreeg.

"Die man lag nog op de grond toen ik bij mijn bal arriveerde, en dan voel je je even heel erg slecht", erkende Luiten. "Gelukkig kon hij vrij snel daarna opstaan en viel de schade mee. Dat was een grote opluchting voor mij, want een toeschouwer raken is echt heel erg vervelend."

Luiten staat na één dag op drie slagen achterstand van koploper Callum Shinkwin uit Engeland. Hij moet ook zijn landgenoten Koen Kouwenaar en Rowin Caron voorrang verlenen. Zij gingen rond in 68 slagen, vier onder par.

De Zuid-Hollander begint vrijdagmiddag om 13.25 uur aan zijn tweede ronde. Daarna volgt de cut, waarna de beste golfers in het weekend om de trofee strijden.