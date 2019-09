De Iraanse topjudoka Saeid Mollaei hoopt dat hij volgend jaar naar de Olympische Spelen in Tokio kan gaan. Hij zit momenteel ondergedoken vanwege problemen met de autoriteiten in zijn land.

Iran eiste eind vorige maand dat Mollaei zich terug zou trekken bij de WK in Tokio, omdat de kans groot was dat de titelverdediger in de klasse tot 81 kilogram in de finale tegenover de Israëliër Sagi Muki zou komen te staan. Iran erkent Israël niet als land.

Mollaei ging niet op de wens van zijn land in en werd vervolgens flink onder druk gezet door de autoriteiten, die dreigden zijn familie in moeilijkheden te brengen. Hij verloor zijn partij in de halve finales vervolgens expres en zit sindsdien ondergedoken.

"De judofederatie (IJF) en het internationaal olympisch comité (IOC) hebben me gegarandeerd dat ik op de Olympische Spelen in Tokio kan uitkomen", zegt Mollaei donderdag vanaf een geheim adres in Duitsland tegen persbureau Reuters.

"Het is mijn allergrootste doel en ik zal doen wat ik kan. Ik ben al volop in training. Ik wil naar de Spelen om de enige medaille die ik nog mis te pakken: olympisch goud."

Mocht de 27-jarige Mollaei buiten de Iraanse selectie voor de Spelen vallen, dan is er een mogelijkheid dat het IOC hem onder neutrale vlag laat meedoen in Tokio.

'Hoop op zo min mogelijk moeilijkheden'

Mollaei hoopt dat de situatie niet escaleert. "Misschien leidt mijn olympische deelname ertoe dat ik nooit meer terug naar Iran kan, maar ik hoop dat een medaille voor zo min mogelijk moeilijkheden zorgt voor mijn familie en vrienden."

De judoka zag geen andere uitweg dan te verliezen op de WK. "Ik had geen keus. Ik moest me aan de wet houden, die voorschrijft dat ik het niet mag opnemen tegen Israëlische tegenstanders", zegt hij. "Ik was bang. Bang voor wat er met mijn familie zou kunnen gebeuren en voor wat mezelf zou kunnen overkomen. Ik verloor dus maar. Ik kon winnen, maar besloot te verliezen."

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk incident zich voordoet in het judo. Op de Spelen van 2004 weigerde de Iraanse wereldkampioen Arash Mirasmaeili het op te nemen tegen de Israëliër Ehud Vaks en drie jaar geleden werd Islam El Shehaby uit Egypte naar huis gestuurd nadat hij weigerde Or Sasson uit Israël de hand te schudden.