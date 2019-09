Volleyballer Fabian Plak kijkt uit naar de start van het EK volleybal, dat vrijdag voor Oranje begint met een wedstrijd tegen Montenegro. Nederland speelt al zijn groepsduels in eigen land en lijkt zeker in Ahoy Rotterdam te kunnen rekenen op veel steun.

Voor de wedstrijden tegen Montenegro en Oekraïne (zaterdag) zijn al meer dan vijfduizend kaarten verkocht. Op zondag is Ahoy helemaal uitverkocht voor het duel van Oranje tegen regerend wereldkampioen Polen, waardoor er zo'n elfduizend fans op de tribune zullen zitten.

"Ik denk niet dat ik ooit voor zo veel mensen heb gevolleybald", zegt de 22-jarige Plak in gesprek met NUsport. "Die steun van het thuispubliek kan helpen om nog net een beetje extra te laten zien, het geeft zeker een boost."

Het EK wordt gespeeld in Nederland, België, Frankrijk en Slovenië. De Oranjemannen mogen tot en met de kwartfinale in eigen land spelen, als ze zo ver komen. Het is de eerste keer sinds 1997 dat een EK volleybal voor mannen in Nederland wordt afgewerkt.

"Dat maakt dit toernooi zeker bijzonder", zegt Plak, die geboren werd in 1997. "En het geeft ons toch een thuisvoordeel ten opzichte van onze tegenstanders, al is het maar omdat zij naar Nederland hebben moeten reizen en wij alleen in de auto hoefden te stappen om naar Rotterdam te komen."

Fabian Plak begint aan zijn tweede EK. (Foto: ANP)

Volleyballers hopen kwartfinale te halen

De volleyballers hopen bij het EK een goed vervolg te geven aan het sterke WK van een jaar geleden. De Oranjemannen wonnen bij het wereldkampioenschap in Italië en Bulgarije na een flink aantal magere jaren onder meer van olympisch kampioen Brazilië en eindigden als achtste. Dat betekende het beste resultaat op een WK sinds de zesde plek in 1998.

"Er spelen steeds meer Nederlandse jongens in topcompetities, dus je ziet langzamerhand dat we met Oranje ook steeds beter gaan volleyballen", aldus Plak, die vorig jaar niet in de WK-selectie zat. "Hopelijk gaan we dat ook zien in de resultaten."

De Europese titel, die Oranje in 1997 voor het laatst veroverde, lijkt nog te hoog gegrepen. Bondscoach Roberto Piazza, die begin dit jaar de taken overnam van Gido Vermeulen, zei donderdag dat zijn ploeg wel in staat moet zijn om de kwartfinales te halen.

"We hebben een prima voorbereiding gehad", zegt Plak. "Onze doelstelling is om zo goed mogelijk de groep door te komen - eerste of tweede worden moet kunnen - en daarna zien we wel hoe ver we komen in de knock-outfase."

Volgens de middenblokkeerder is er wel wat veranderd bij Oranje door de wissel van de Nederlander Vermeulen naar de Italiaan Piazza. "Bij Gido was het heel tactisch en wat meer gericht op de tegenstander, terwijl Roberto vooral van eigen kracht uitgaat. Ha, en er is nu wat meer Italiaanse passie. Als je een afspraak niet nakomt, laat Roberto je dat in het Italiaans weten."

Programma Oranje in groepsfase EK 13-9, 20.00 uur: Nederland-Montenegro (Rotterdam)

14-9, 16.00 uur: Nederland-Oekraïne (Rotterdam)

15-9, 16.00 uur: Nederland Polen (Rotterdam)

17-9, 20.00 uur: Nederland-Estland (Amsterdam)

18-9, 20.00 uur: Nederland-Tsjechië (Amsterdam)

EK-wedstrijden in Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn

De Oranjemannen spelen in de groepsfase tegen Montenegro, Oekraïne, Polen, Estland en Tsjechië. De wedstrijden tegen die laatste twee landen zijn in de Amsterdamse Sporthallen-Zuid, respectievelijk volgende week dinsdag en woensdag. Polen is het enige land dat hoger dan Nederland staat op de Europese ranglijst.

De ploeg van Piazza moet bij de eerste vier van de poule eindigen om de achtste finales te halen. Nederland speelt bij het bereiken van de laatste zestien in Apeldoorn. Ook de eventuele kwartfinale van Oranje is in de Gelderse plaats. De halve finales zijn in Parijs en de Sloveense hoofdstad Ljubljana en de finale is in Parijs.

Nederland begint het EK vrijdag om 20.00 uur met de wedstrijd tegen Montenegro.

EK-selectie Nederland

Spelverdelers: Wessel Keemink, Gijs van Solkema

Passer/lopers: Maarten van Garderen, Thijs ter Horst, Gijs Jorna, Ewoud Gommans

Midden: Luuc van der Ent, Fabian Plak, Michaël Parkinson

Diagonaal: Sjoerd Hoogendoorn, Nimir Abdelaziz, Wouter ter Maat

Libero's: Just Dronkers, Robbert Andringa