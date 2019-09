Joost Luiten is door een goed herstel op zijn laatste negen holes prima begonnen aan de honderdste editie van het KLM Open. Rowin Caron is na een goede ronde voorlopig verrassend de beste Nederlander bij het toernooi op The International nabij Schiphol.

De helft van de 156 golfers moet zijn eerste ronde 's middags nog afwerken.

Luiten sloeg al vroeg in de ochtend af en kende een heel slechte start van zijn thuistoernooi. Op zijn tweede hole noteerde hij een bogey en vervolgens liet hij ook twee keer een slag liggen op een par-5 hole.

De winnaar van 2013 en 2016, die vorig jaar door een polsblessure ontbrak bij de KLM Open, herpakte zich in het tweede deel van zijn ronde met liefst zes birdies in negen holes. Hij kwam daardoor uit op een totaal van 69 slagen, 3 onder par. Daarmee staat de 33-jarige Bleiswijker voorlopig gedeeld dertiende.

Caron staat na een ronde van 68 slagen (-4) voorlopig in de top tien. De 26-jarige Nederlander - die vooral actief is in de Challenge Tour, het tweede niveau in Europa - maakte vijf birdies op zijn eerste twaalf holes, voordat hij op de zeventiende hole nog een bogey moest toestaan.

Caron geeft twee slagen toe op de Engelsman Callum Shinkwin, die door een ronde van 66 slagen (-6) aan de leiding gaat.

Joost Luiten begon al vroeg aan zijn eerste ronde. (Foto: Pro Shots)

Saxton kent prima eerste dag

Reinier Saxton kende ook een prima eerste dag. De 31-jarige geboren Noord-Hollander kwam door vier birdies en één bogey uit op een score van 3 onder par.

Saxton deed het net zo goed als titelverdediger Ashun Wu uit China, die ook rondging in 69 slagen. De Spaanse topper Sergio Garcia staat na achttien holes op 4 onder par.

In totaal doen er negentien Nederlanders mee aan de jubileumeditie van het enige Nederlandse toernooi op de European Tour. Onder anderen oud-winnaar Maarten Lafeber (2003) komt donderdagmiddag nog in actie.

Het KLM Open duurt nog tot en met zondag.