Sprinter Christian Coleman eist openlijke excuses van USADA. De 23-jarige Amerikaan werd onderzocht door het antidopingbureau omdat hij drie controles zou hebben gemist, maar die aanklacht werd begin september ingetrokken.

Op basis van gegevens van het WADA werd er aanvankelijk van uitgegaan dat Coleman op 6 juni 2018 zijn eerste test zou hebben gemist, maar later bleek dat hij op 1 april 2018 voor het eerst de fout in is gegaan.

Aangezien zijn derde gemiste test op 26 april van dit jaar was, is de sprinter officieel niet drie keer in een jaar de fout in gegaan.

"Als je geen grote naam bent, kan USADA heel eenvoudig over je heen lopen", aldus Coleman in een ruim twintig minuten durende video die hij woensdag publiceerde. "Helaas heb ik net als veel andere atleten geen geld om een advocaat te betalen zodat ik me kan verdedigen."

"Ik heb 150.000 dollar aan inkomsten gemist omdat ik thuis bleef om de aanklacht aan te vechten. Daarbij is mijn reputatie ernstig beschadigd. Zoiets is onbetaalbaar."

Coleman kreeg al excuses van USADA-directeur

Coleman heeft in een telefonisch gesprek al wel excuses gekregen van USADA-directeur Travis Tygart, maar neemt daar geen genoegen mee. "Ik vind dat ik openlijk excuses verdien, want ik ben een slachtoffer in deze zaak. Het voelt alsof ik ben aangevallen, alleen omdat ik een van de grootste namen in deze sport ben."

"Mensen realiseren zich niet hoe snel je een test mist", vervolgt Coleman, die op het WK in Doha later deze maand de topfavoriet op de 100 meter is.

"Soms vergeet je in de app je verblijfplaatsen te updaten, maar dat heeft niets te maken met doping. Ik word dertig tot veertig keer per jaar getest. Ik ben ook maar een mens en vergeet weleens iets."

Het WK atletiek in Qatar gaat op 27 september van start en duurt tot en met zondag 6 oktober.