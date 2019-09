Mercedes Motorsport-baas Toto Wolff gaat er niet van uit dat zijn team komend seizoen bij het debuut direct voor de prijzen gaat meedoen in de Formule E. Het Duitse merk presenteerde woensdag de auto en het rijdersduo Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne.

Mercedes deed in het afgelopen seizoen via het motormerk HWA al voorzichtig wat ervaring op als partner van het Venturi-team, maar staat er vanaf komend seizoen alleen voor als Mercedes-Benz EQ Formula E Team.

"Wij moeten de leercurve nog doormaken die de meeste andere teams al hebben gehad", zei Wolff woensdag bij de presentatie in Frankfurt tegen Motorsport.com. "We hebben nu een soort leerjaar gehad, al misten we de middelen om er echt een succes van te maken."

Wolff, die ook de leiding heeft over het succesvolle Formule 1-team, noemt het komende zesde seizoen dan ook een startpunt voor het merk. "We nemen niet voor lief dat we meteen van voren zullen rijden."

Het doel voor komend seizoen zal zijn om zo nu en dan de top vijf te halen. "Dat zou al een verrassing zijn en een podiumplaats al helemaal", zei de Oostenrijker. "Maar daar rekenen we zeker niet op."

Vandoorne heeft meer vertrouwen in succes

De Vries krijgt in Vandoorne een teamgenoot die al een seizoen in de elektrische raceklasse op zijn cv heeft staan. De voormalig Formule 1-coureur van McLaren heeft meer vertrouwen in goede resultaten dan Wolff.

"De lat gaat dit seizoen omhoog. Afgelopen jaar hielden we ons wat meer op de achtergrond en lag er ook geen druk op ons", legde de Belg uit aan Motorsport.com.

"Het is nog een beetje een vraagteken hoe we ervoor staan, maar ik heb vertrouwen in wat ik tot nu toe heb gezien, ook qua middelen die we hebben en de mensen die aan de auto werken. Het team neemt het allemaal zeer serieus."

Het zesde Formule E-seizoen begint op 22 november in Saoedi-Arabië. Er worden in totaal veertien races verreden, met het slotstuk op 26 juli in Londen.