Raymond van Barneveld is woensdag in de achtste finales van Players Championship 24 gesneuveld. Hij verloor van de latere winnaar James Wade. Jermaine Wattimena was in Barnsley de best presterende Nederlander met een plek in de kwartfinales.

Het optreden van Van Barneveld, bezig aan zijn laatste seizoen als prof, kan hem tot optimisme stemmen. Dinsdag verloor hij nog in de eerste ronde van Players Championship 23.

'Barney' rekende op weg naar een plek bij de laatste zestien af met de Spanjaard José Justicia (6-3), de Engelsman Steve Beaton (6-2) en landgenoot Jelle Klaasen (6-4).

In de strijd om een plek bij de laatste acht was hij echter niet opgewassen tegen Wade: 6-3. Die legde vervolgens beslag op de titel door in de finale af te rekenen met Dave Chisnall: 8-6.

Wade was ook degene die Wattimena uit de halve eindstrijd hield, al was het krapjes: 6-5. Ron Meulenkamp en Benito van de Pas gingen net als Van Barneveld in de achtste finales onderuit.

Michael van Gerwen was er woensdag niet bij, nadat hij een dag eerder in de kwartfinales verloor van Peter Wright.