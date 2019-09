De Nederlandse honkballers hebben woensdag de groepswinst op het EK in Duitsland gepakt. De equipe van bondscoach Evert-Jan 't Hoen won met 13-4 van Israël, waarna ook het restant van het duel met Groot-Brittannië succesvol werd afgewerkt: 10-2.

Het was voor Israël de eerste nederlaag op het EK. Oranje, al zeker van een plek bij de laatste acht, verloor eerder verrassend van Tsjechië, maar die nederlaag bleef door de zeges in de laatste twee groepsduel zonder consequenties.

Ademar Rifaela was tegen Israël van grote waarde voor de titelverdediger, door twee homeruns te slaan. De linksvelder was goed voor in totaal vijf binnengeslagen punten. Ook Kalian Sams en Hendrik Clementina sloegen de bal de hekken in.

Enkele uren later werd ook het restant tegen de Britten op een goede manier afgesloten. Die wedstrijd werd vorige week na acht innings bij een 10-2-stand gestaakt vanwege invallende duisternis. In de negende inning kwamen beide landen woensdag niet meer tot scoren.

Nederland, dat op het EK officieel Team Kingdom of the Netherlands heet, speelt vrijdag in de kwartfinales tegen België, de nummer vier uit groep B. Bij winst heeft de ploeg dan een ticket verdiend voor het olympisch kwalificatietoernooi.

Op het toernooi, dat van 18 tot en met 22 september in Italië wordt gehouden, staat één ticket voor de Spelen van volgend jaar in Tokio op het spel.