De Franse basketballers hebben woensdag voor een grote stunt gezorgd bij het WK in China. De ploeg van bondscoach Vincent Collet rekende in de kwartfinales af met titelverdediger en topfavoriet de Verenigde Staten.

Frankrijk won in Dongguan met 89-79 van de VS en neemt het vrijdag in de halve finales op tegen Argentinië. De andere halve eindstrijd gaat tussen Spanje en Australië.

De Amerikaanse basketballers wonnen de laatste twee WK's (in 2010 en 2014) en zijn door het grote aantal NBA-sterren in het land al decennia schier onverslaanbaar in internationale wedstrijden.

De vorige keer dat de vijfvoudig wereldkampioen een wedstrijd verloor op een mondiaal toernooi (WK of Olympische Spelen), was in de halve finale van het WK van 2006, toen Griekenland met 101-95 te sterk was. Sindsdien won de VS 58 competitieve duels op rij.

De nieuwe Amerikaanse bondscoach Gregg Popovich, die de San Antonio Spurs naar vijf NBA-titels leidde, had voor het WK in China te maken met afmeldingen van veel topspelers. Met Kemba Walker en Khris Middleton kon Popovich over slechts twee spelers beschikken die vorig seizoen een All-Star waren in de NBA.

In aanloop naar het wereldkampioenschap in China leed de VS in een oefenduel met Australië al zijn eerste nederlaag (alle wedstrijden meegerekend) sinds de halve eindstrijd tegen de Grieken dertien jaar geleden. De Australiërs maakten een einde aan een zegereeks van 78 duels van de VS.

NBA-spelers blinken uit voor Frankrijk

Frankrijk beschikt met Nicolas Batum, Rudy Gobert, Evan Fournier en Frank Ntilikina over vier NBA-spelers en mede door dat kwartet stond de winnaar van het brons bij het vorige WK woensdag in de rust al op voorsprong tegen de VS (45-39).

Utah Jazz-ster Donovan Mitchell (29 punten in de hele wedstrijd) probeerde de Amerikanen in de tweede helft terug in de wedstrijd te brengen en met nog een kleine vier minuten te gaan, was de stand ook gelijk (76-76). Daarna stokte de aanval van de VS en stelde Frankrijk de zege veilig.

Fournier was met 22 punten topscorer bij de Fransen. Center Gobert blonk uit met 21 punten en 16 rebounds.

Frankrijk werd nog nooit wereldkampioen in het basketbal. De derde plaats van vijf jaar geleden is de beste prestatie van de Europees kampioen van 2013.

