Churandy Martina gaat later deze maand bij zijn achtste WK atletiek in Qatar vol voor een medaille op de 4x100 meter. Het is de eerste keer dat hij niet individueel meedoet bij de wereldkampioenschappen.

De 35-jarige Martina kampte dit seizoen met een hamstringblessure, waardoor hij de WK-limiet op de 100 en 200 meter niet kon halen.

"Ik voelde het op tijd. Daardoor is het niet zo erg geworden als in 2017, toen ik dezelfde blessure had. Jammer van die limieten, maar ik kan nu goed lopen. Dat is heel mooi", aldus Martina bij de NOS.

"Misschien ligt het aan mijn leeftijd dat het fysiek wat moeilijker gaat, maar er zijn ook veel jonge atleten die blessures krijgen en soms zelfs moeten stoppen. Ik kan dankzij God nog doorgaan en ben dankbaar. Ik blijf mijn best doen totdat ik niet meer kan."

Martina nam in 2003 voor het eerst deel aan de WK en stond drie keer in een individuele finale. Twaalf jaar geleden werd hij in Osaka vijfde op zowel de 100 als 200 meter en in 2013 eindigde hij in Moskou als zevende op de 200 meter.

Estafetteploeg heeft vierde seizoenstijd

Volgens Martina zijn de voortekenen richting de WK goed voor de Nederlandse estafetteploeg. De formatie liet dit seizoen al zien bij de snelste landen te horen.

"We hebben de vierde tijd van het jaar gelopen, dus we hebben zeker kans. We moeten in de eerste ronde goed lopen en dan zitten we in de finale, waarin altijd alles kan gebeuren", zegt hij.

"Ik loop met jongens als Chris Garia, Hensley Paulina en Taymir Burnet, jongens van Curaçao. Dat maakt het wel speciaal. En met Joris van Gool hebben we er inmiddels een sprinter bij die ook heel goed aan het lopen is."

Bij de recentste wedstrijden was Martina slotloper. "Maar het maakt me niet uit op welke positie ik loop. Als ik in het team zit, zit ik goed. Ik moet gewoon hard lopen. Met een medaille eindigen zou perfect zijn."

De WK atletiek begint op vrijdag 27 september in het Khalifa International Stadium en duurt tot en met zondag 6 oktober. In totaal doen er dertig Nederlandse atleten mee.