Joost Luiten verwacht deze week bij de honderdste editie van de KLM Open mee te kunnen doen om de overwinning. De Zuid-Hollander denkt dat hij daarvoor wel zijn beste spel moet laten zien op golfclub The International in Badhoevedorp.

"Een lekker baantje dat mij wel ligt", zegt de 33-jarige Luiten twee dagen voor aanvang van het toernooi tegen het ANP. "Ik moet hier goed uit de voeten kunnen en als ik mijn beste golf speel, kan ik winnen."

Luiten schreef de KLM Open al twee keer op zijn naam. In 2013 triomfeerde op de Kennemer in Zandvoort voor het eerst en drie jaar later won hij het grootste Nederlandse golftoernooi op The Dutch in Spijk. Bij de jubileumeditie wordt voor het eerst The International aangedaan, een technische baan volgens de Bleiswijker.

"Het komt aan op een goed balgevoel. Je moet nauwkeurig spelen. Als de bal iets te veel afwijkt, zit je in de problemen. Het zou mooi zijn als ik donderdag in de eerste ronde meteen een paar lekkere ballen sla. Een paar goede putts halen geeft vertrouwen."

Engeland schreef de KLM Open in 2013 en 2016 op zijn naam. (Foto: Getty Images)

'Vorm is ongrijpbaar fenomeen in golf'

Luiten verkeerde de afgelopen weken niet in topvorm. Bij de European Masters en de Scandinavian Invitation, zijn laatste twee toernooien, kon hij niet meedoen om de zege en eindigde hij rond de 25e plaats. Desondanks maakt hij zich geen zorgen in de aanloop naar de KLM Open.

"Vorm is een ongrijpbaar fenomeen in het golf", stelt hij. "Ik weet nog dat ik drie jaar geleden totaal niet in vorm was, maar toch won ik het toernooi in Spijk. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik dacht in bloedvorm te zijn, maar dan wilde het helemaal niet."

In juli haalde Nederlands beste golfer nog wel de cut bij het Brits Open en eindigde hij bij de laatste major van het seizoen net buiten de top dertig. Zijn beste resultaat zette hij begin dit jaar neer bij het Abu Dhabi Championship, waar hij derde werd.

Laatste tien winnaars KLM Open 2018 - Wu Ashun (China)

2017 - Romain Wattel (Frankrijk)

2016 - Joost Luiten (Nederland)

2015 - Thomas Pieters (België)

2014 - Paul Casey (Engeland)

2013 - Joost Luiten (Nederland)

2012 - Peter Hanson (Zweden)

2011 - Simon Dyson (Engeland)

2010 - Martin Kaymer (Duitsland)

2009 - Simon Dyson (Engeland)

'Deelnemersveld is dit jaar iets sterker'

De KLM Open werd voor het eerst georganiseerd in 1912 en is daarmee een van de oudste toernooien op de Europese Tour. Desondanks is het deelnemersveld niet altijd even sterk, al doen tijdens deze editie toppers als Sergio Garcia, Patrick Reed, Thomas Pieters, Lee Westwood en Martin Kaymer mee.

"Dit jaar is het deelnemersveld denk ik wel iets sterker, vooral in de breedte", vindt Luiten, die de KLM Open vorig jaar miste door een polsoperatie. "Het is voor het publiek mooi als er veel topspelers meedoen, maar voor mij als speler maakt het niet zoveel uit."

"Er doen 156 golfers mee en die moet ik allemaal verslaan. Ik weet dat ik van iedereen kan winnen als ik mijn beste golf laat zien. En voor eigen publiek kan ik nog net even wat meer. Dat heb ik al twee keer bewezen", besluit de tweevoudig winnaar van de KLM Open.