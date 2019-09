De Nederlandse honkballers hebben dinsdag opnieuw een eenvoudige overwinning geboekt op het EK in Duitsland. De formatie van Evert-Jan 't Hoen versloeg het gastland in acht innings met 8-1 en is vrijwel zeker van een plek in de kwartfinales.

Ademar Rifaela was de gevierde man aan de kant van Oranje. Zowel in de tweede als de vierde inning sloeg hij een homerun en beide keren passeerde Hendrik Clementina eveneens de thuisplaat, waardoor de titelverdediger met 5-1 leidde.

In de achtste inning was Rifaela opnieuw goed voor nog een homerun. Behalve Clementina zorgde Sicnarf Loopstok nog voor een punt en bepaalde daarmee de eindstand in Bonn.

Nederland boekte zo de tweede overwinning op het EK. Maandag herstelde de ploeg van 't Hoen zich tegen Zweden (9-0) van de verrassende nederlaag van een dag eerder tegen Tsjechië (6-8). De openingswedstrijd tegen Groot-Brittannië werd zaterdag bij een 10-2-voorsprong afgebroken wegens invallende duisternis.

Oranje klimt naar tweede plaats

Oranje staat nu met vier punten uit drie duels tweede in groep A. De eerste vier in de poule gaan door naar de kwartfinales, waarvoor koploper Israël zich met acht punten al heeft geplaatst.

Israël is woensdag de vijfde en laatste tegenstander in de groepsfase en op dezelfde dag wordt het duel met Groot-Brittannië afgemaakt. Het EK duurt tot en met zondag, als de finale en de strijd om het brons worden gespeeld.

Met een plek bij de eerste vijf op het EK kan een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi verdiend worden. Dat vindt van 18 tot en met 22 september plaats in Italië en daar wordt gestreden voor een plek op de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.