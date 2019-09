Dafne Schippers denkt ondanks haar rugproblemen, die onlangs weer opspeelden, fit genoeg te zijn om topprestaties te kunnen leveren bij de wereldkampioenschappen atletiek in Doha, die eind deze maand van start gaan. De 27-jarige Utrechtse verdedigt in Qatar haar wereldtitel op de 200 meter en loopt ook de 100 meter en de 4x100 meter estafette.

"Ik heb een topteam om me heen en daarom weet ik zeker dat het goed komt met mijn rug", zei Schippers dinsdag op de persbijeenkomst van de Nederlandse WK-ploeg op Papendal. "Er zitten in dit seizoen nou eenmaal een aantal hobbels en de rugblessure is zo'n hobbel. Daar moet ik overheen en hopelijk is het geluk dan een keer aan mijn zijde."

De problemen met haar rug begonnen in februari door een val thuis van de trap. Als gevolg daarvan kon Schippers minder trainingsuren maken in het voorjaar, maar de kwetsuur leek deze zomer voorbij.

"Tot vorige week bij de Diamond League-wedstrijden in Brussel", aldus Schippers. "Op precies dezelfde plek als in februari kreeg ik weer last. Het was alsof er constant een mes in mijn rug stak."

De afgelopen dagen was Schippers nog altijd niet pijnvrij. "Maar op de training vandaag vond ik weer wat power in mijn loop. Daar ben ik heel blij mee. Ik bekijk het nu van dag tot dag met een arts en een fysiotherapeut. Doen we er een injectie in of kijken we het nog even aan? Dat zijn vragen voor nu, want het WK nadert snel."

Dafne Schippers tijdens de presentatie van de Nederlandse atletiekploeg op Papendal. (Foto: Pro Shots)

'In een finale is alles mogelijk'

Donderdag vertrekt Schippers al naar het Turkse Belek om zich met de Nederlandse ploeg verder voor te bereiden op de WK.

"Dat vind ik fijn, want in Belek is het warm en dat is beter voor de spieren in mijn rug. Ik hoop zo toch de puntjes op de i te kunnen zetten voor de WK. Mijn verwachtingen zijn nog steeds hoog. Ik wil in Doha de beste tijden van mijn seizoen lopen."

Vraag is wel of zelfs de beste seizoenstijden van Schippers genoeg zullen zijn voor medailles. De concurrentie liep dit jaar zowel op de 100 als op de 200 meter veel harder dan de Nederlandse, die - ook zonder rugproblemen - nog zoekende is naar de topvorm van de WK's van 2015 en 2017.

"Maar mijn tijden dit jaar zeggen niet alles", benadrukte Schippers. "Ik ben een toernooiloopster en moet gewoon zorgen dat ik tot de finales kom. En in een finale is alles mogelijk."

De WK atletiek beginnen op vrijdag 27 september in het Khalifa International Stadium en duren tot en met zondag 6 oktober. In totaal doen dertig Nederlandse atleten mee.