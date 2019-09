De Atletiekunie heeft drie medailles als doelstelling voor de WK, die eind deze maand van start gaan in de Qatarese hoofdstad Doha. De Nederlandse ploeg bestaat uit dertig atleten, met Sifan Hassan en Dafne Schippers als de grootste namen.

"We gaan met hoge verwachtingen naar Doha. En is het reëel om drie medailles als doel te stellen", zei Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, dinsdag op Papendal bij de presentatie van de WK-ploeg . Over de kleur van de medailles wilde hij geen uitspraken doen.

Twee jaar geleden op de WK in Londen veroverde de Nederlandse equipe vier plakken. Toen was er goud (200 meter) en brons (100 meter) voor Dafne Schippers, Sifan Hassan pakte brons op de 5.000 meter en ook meerkampster Anouk Vetter werd derde.

In Doha lijkt Hassan bijna een zekerheidje voor een of meerdere medailles, terwijl Schippers dit seizoen nog niet tot absolute toptijden kwam. Bovendien heeft de 27-jarige sprinter last van haar rug. Lisanne de Witte (400 meter) en Nadine Visser zijn outsiders voor een plak).

Dafne Schippers werd in 2015 en 2017 wereldkampioen op de 200 meter. (Foto: Pro Shots)

'We schrijven Hassan op drie afstanden in'

Hassan behoort op liefst drie afstanden tot de topfavorieten, maar het schema laat niet toe de 1.500 meter te combineren met de 5.000 meter.

De finales van die afstanden zijn op zaterdagavond 5 oktober vlak na elkaar. De 10.000 meter, waarvan de finale een week eerder is, zal de 26-jarige Hassan sowieso wel lopen.

"We schrijven Sifan op drie afstanden in, maar in Doha beslissen we pas welke twee ze loopt. Na de 10.000 meter kiest ze tussen de 1.500 meter en de 5.0000 meter", vertelde Roskam.

Sifan Hassan zal twee afstanden lopen op de WK. (Foto: Pro Shots)

'We willen niet tien dagen van tevoren in Doha zijn'

Overigens reist de ploeg vanuit Nederland niet in een keer naar Doha, waar het nu rond de veertig graden is. Deze week vertrekken de atleten naar het Turkse Belek om alvast te wennen aan de warmte.

"We willen niet tien dagen van tevoren al in Doha zijn. Dat is geen goed plan vanwege de hitte. In Belek zetten de atleten de komende weken de puntjes op de i."

De WK beginnen op vrijdag 27 september in het Khalifa International Stadium en duren tot en met zondag 6 oktober.

Nederlandse vrouwen op WK: Dafne Schippers (100m, 200m, 4x100m estafette), Marije van Hunenstijn (100m, 4x100m estafette), Jamile Samuel (200m, 4x100m estafette), Lisanne de Witte (400m, 4x400m estafette), Sifan Hassan (1500m, 5000m, 10.000m), Maureen Koster (5000m), Susan Krumins (10.000m) Nadine Visser (100m horden, 4x100m estafette), Femke Bol (400m horden, 4x400m estafette), Killiana Heijmans (polsstokhoogspringen), Jorinde van Klinken (discuswerpen), Anouk Vetter (meerkamp), Nadine Broersen (meerkamp), Emma Oosterwegel (meerkamp), Naomi Sedney (4x100m estafette), Nargélis Statia Pieter (4x100m estafette), Lieke Klaver (4x400m estafette), Bianca Baak (4x400m estafette), Maureen Ellsworth (4x400m estafette).

Nederlandse mannen op WK: Taymir Burnet (200m, 4x100m estafette), Nick Smidt (400m horden), Rutger Koppelaar (polsstokhoogspringen), Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Douwe Amels, (hoogspringen), Denzel Comenentia (kogelstoten en kogelslingeren), Pieter Braun (meerkamp), Churandy Martina (4x100m estafette), Hensley Paulina (4x100m estafette), Christopher Garia (4x100m estafette), Joris van Gool (4x100m estafette).