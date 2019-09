Raymond van Barneveld is dinsdag in de eerste ronde van Players Championship 23 in Barnsley uitgeschakeld. De Zuid-Hollander verloor met 6-4 van Simon Whitlock.

De 52-jarige Van Barneveld was een week geleden ook al snel klaar bij Players Championship 22. Tegen Mervyn King verloor hij toen met 6-5.

'Barney' leek in de afgelopen maand na een moeizaam jaar juist weer enigszins op de weg terug. Hij bereikte in augustus de finale van de New Zealand Masters waar hij verloor van landgenoot Michael van Gerwen.

Diezelfde Van Gerwen wist woensdag wél de tweede ronde van Players Championship 23 te bereiken. 'Mighty Mike' won met 6-4 van de Rus Boris Koltsov.

In totaal komen er dinsdag twintig Nederlanders in actie in Barnsley. Ook onder anderen Jelle Klaassen (6-4-winst tegen Andy Boulton) en Jermaine Wattimena (6-3-winst tegen Nathan Derry) overleefden de eerste ronde.

Het volledige toernooi van Players Championship 23 wordt dinsdag afgewerkt.