De Nederlandse hockeyers zijn maandag bij de loting voor de olympische kwalificatiewedstrijden gekoppeld aan Pakistan. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Beide wedstrijden worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen. Het eerste duel is op zaterdag 26 oktober en het tweede duel op zondag 27 oktober.

Nederland is de nummer drie van de wereld, Pakistan staat zeventiende op de mondiale ranking. Oranje had ook Oostenrijk (de nummer twintig van de wereld) of Rusland (de nummer 22 van de wereld) kunnen treffen.

Pakistan gold ooit als grootmacht in het hockey, maar de olympisch kampioen van 1960, 1968 en 1984 is de laatste jaren geen topland meer.

De hockeyvrouwen zijn al zeker van de Spelen. De ploeg van Alyson Annan stelde hun ticket veilig door vorige maand het EK te winnen. De mannen hadden zich met EK-goud ook geplaatst voor Tokio, maar Oranje verloor in de halve finale met 3-4 van Spanje en eindigde als derde.

Bij de vorige Spelen, drie jaar geleden in Rio de Janeiro, werden de Nederlandse mannen vierde. De Oranjevrouwen veroverden zilver.