De Premier League Darts komt volgend jaar opnieuw twee avonden naar Rotterdam, zo heeft dartsbond PDC maandag bevestigd. Het is het derde jaar op rij dat er een dubbele speelronde is in evenementenhal Ahoy.

De data zijn vastgesteld op woensdag 25 en donderdag 26 maart. De laatste van de twee betreft Judgment Night, waarbij de laatste twee van de in totaal tien deelnemers aan de prestigieuze competitie afvallen.

In 2018 werd voor het eerst een dubbele speelronde afgewerkt in Ahoy. Dat gebeurde toen uit nood, omdat de speelronde in Exeter werd afgelast wegens noodweer.

De Premier League Darts begint volgend jaar op donderdag 6 februari in Aberdeen. Na avonden in Nottingham, Cardiff, Dublin, Exeter, Liverpool en Newcastle melden de spelers zich in Rotterdam.

De overgebleven acht darters reizen vervolgens langs Belfast, Sheffield, Manchester, Berlijn, Birmingham, Glasgow en Leeds, waarna de beste vier op donderdag 21 mei in Londen om de eindzege strijden.

Eerder dit jaar werd de Premier League voor de vierde keer op rij en de vijfde keer in totaal gewonnen door Michael van Gerwen.

De Premier League-avonden in Ahoy staan garant voor spektakel. (Foto: Getty Images)