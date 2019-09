Jeffrey Herlings heeft zondag bij de Grand Prix van Turkije zijn eerste overwinning geboekt sinds hij twee weken zijn rentree maakte na een enkelbreuk.

De wereldkampioen in de MXGP miste de eerste zeven raceweekenden van het seizoen al door een voetblessure en ontbrak door zijn enkelblessure in nog eens zes wedstrijden.

In het Turkse Afyonkarahisar was de 24-jarige Herlings weer ouderwets dominant. Pauls Jonass uit Letland eindigde op vijf seconden als tweede en Glenn Coldenhoff werd derde.

Later op zondag volgt de tweede heat in Turkije. De Sloveen Tim Gajser, die in de eerste heat zesde werd, is al zeker van de wereldtitel. Het seizoen wordt volgende week afgesloten in China.