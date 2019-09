Nyck de Vries is weer een stap dichter bij de titel in de Formule 2 gekomen. De Nederlander eindigde zondag bij de sprintrace in Monza als derde en zag zijn grootste concurrenten geen punten scoren.

De 24-jarige coureur uit Sneek moest de zege in de tweede race van het weekend aan de Brit Jack Aitken laten. Die bleef zijn landgenoot Jordan King (tweede) en de Japanner Nobuharu Matsushita nipt voor. De Vries mocht vanwege een tijdstraf van de Japanner echter naar het podium.

De Vries eindigde zaterdag als derde in de eerste race van het weekend en begon de sprintrace daardoor als zesde. Hij leek vijfde te worden, maar profiteerde van een fout van de Brit Callum Ilott en de tijdstraf van Matsushita.

In de stand komt De Vries op 225 punten, waarmee hij royaal aan de leiding gaat. Zijn naast belager Nicholas Latifi scoorde geen punten en blijft op 166 punten staan.

Ook de Italiaan Luca Ghiotto en de Braziliaan Sergio Sette Câmara kwamen tot een nulscore, waardoor De Vries ook op die twee uitloopt. Aitken is na zijn zege de nieuwe nummer vier in de stand.

Er staan in de Formule 2 nog twee raceweekenden op het programma. Van 27 tot en met 29 september wordt er in Rusland gereden, waarna het seizoen wordt afgesloten in Abu Dhabi. Daar wordt van 29 november tot en met 1 december gereden.