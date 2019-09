Xander Bogaerts heeft zaterdag (lokale tijd) een fraaie mijlpaal bereikt in de MLB. De Nederlandse honkbalinternational tekende voor zijn duizendste honkslag.

De korte stop van de Boston Red Sox deed dat in een duel met rivaal New York Yankees. Veel hielp het de regerend kampioen niet, want de Yankees, met Didi Gregorius in de ploeg, wonnen met 5-1.

De Arubaan is pas de derde speler van de Red Sox die erin is geslaagd om vóór zijn 27e verjaardag tot dat enorme aantal te komen. Tris Speaker en Bobby Doerr, twee spelers die de Hall of Fame bereikten, gingen hem voor.

"Het is mooi om in een rijtje met twee van zulke grote spelers te komen", zei Bogaerts, die op 1 oktober zijn 27e verjaardag viert. "Ik hoop in de toekomst gezond te blijven en nog jaren te kunnen blijven spelen."

De international van het Nederlandse honkbalteam, die in april al de honderdste homerun in zijn loopbaan sloeg, tekende eerder dit seizoen een zesjarig contract bij de Red Sox, ter waarde van 120 miljoen dollar (zo'n 108 miljoen euro). Hij is daarmee de best verdienende Nederlandse sporter.

De kans dat de Red Sox dit jaar hun titel met succes verdedigen, is heel klein. De Yankees staan een straatlengte voor in de American League East en in de strijd om een wildcard staan de Oakland A's en Cleveland Indians ruim voor.