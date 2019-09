Michael van der Mark is zaterdag voor de zesde keer dit seizoen op het podium geëindigd in het WK Superbike. De Nederlander eindigde als derde bij de eerste race van het weekend in Portugal.

Op het Algarve International Circuit moest Yamaha-rijder Van der Mark alleen winnaar Jonathan Rea van Kawasaki en Chaz Davies van Ducati voor zich dulden.

Eerder dit seizoen stond de 26-jarige Van der Mark twee keer op het podium in Assen en drie keer in Jérez. Een raceweekend in het WK superbike bestaat sinds dit seizoen uit drie races.

Van der Mark miste in juni het raceweekend in Italië vanwege een val tijdens de training. Hij hield daar een hersenschudding, een gebroken pols en twee gebroken ribben aan over.

De Brit Rea verstevigde met zijn overwinning in Portugal zijn leiding in het klassement. Hij heeft 458 punten, gevolgd door de Spanjaard Álvaro Bautista (365) en Van der Mark (231).