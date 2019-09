Dafne Schippers heeft geen tevreden gevoel overgehouden aan de Diamond League in Brussel. De Nederlandse eindigde vrijdagavond teleurstellend als vierde op de 100 meter en kampte vlak voor de wedstrijd met rugklachten.

"Het was spannend of ik überhaupt wel mee kon doen", zei Schippers vlak na haar race in gesprek met de NOS. "Ik kreeg in de warming-up opeens heel veel last van mijn rug, dus ik heb bij de fysio gezeten."

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter klokte een tijd van 11,22, goed voor de vierde plek. De 27-jarige Schippers moest Dina Asher-Smith, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Marie-Josée Ta Lou voor zich dulden in de Belgische hoofdstad. Asher-Smith zegevierde in 10,88.

"Mijn start was gewoon niet goed. Het tweede stuk ging iets beter, maar hier doe je het niet voor", erkende Schippers. "Het voelt alsof je hier heel snel kan gaan in korte tijd, maar ik kreeg niet die bevestiging. Dat is jammer, want op de training gaat het steeds beter."

'Zinloos om me zorgen te maken'

Schippers moet zo snel mogelijk in vorm zien te geraken, want over een paar weken staan in Doha de wereldkampioenschappen op het programma. Ze maakt zich vooralsnog geen zorgen over haar vorm in de Qatarese hoofdstad.

"Het is zinloos om energie te verspillen door me zorgen te maken. Ik kan er alleen maar voor zorgen dat ik scherper word. Ik ga nu lekker op trainingskamp in Turkije, waar we hopelijk naar de juiste vorm toe kunnen werken. En dan hoop ik op de WK te pieken."

De wereldkampioenschappen atletiek worden van 27 september tot en met 6 oktober gehouden in Doha. Schippers, die in Brussel haar laatste wedstrijd afwerkte voor de WK, komt in actie op de 100, 200 en 4x100 meter.