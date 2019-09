Formule 3-coureur Alex Peroni is zaterdag ongedeerd gebleven bij een crash in het Italiaanse Monza. De negentienjarige Australiër werd gelanceerd over een kerbstone, vloog meters hoog de lucht in en eindigde in de hekken.

Peroni kwam bij de beroemde Parabolica-bocht op een uitloopstrook terecht waar hij in contact kwam met een zogeheten 'sausage kerb'. Deze kerbstones worden gebruikt om te voorkomen dat coureurs buiten het regulier asfalt inhalen.

Peroni reed vol over de kerb heen en kon de stevige crash niet meer voorkomen. Wonder boven wonder kon de rijder van Campos Racing ongedeerd uitstappen. Hij werd uit voorzorg nog wel afgevoerd naar het medisch centrum op het circuit.

Direct na de crash haalde de FIA uit voorzorg alle 'sausage kerbs' weg in de Parabolica-bocht. De autosportfederatie besloot bovendien de derde vrije training in de Formule 1, die om 12.00 uur zou beginnen, uit te stellen.

Ongeluk week na fataal ongeluk in Spa

Het ongeluk vond exact een week na het fatale ongeval van Formule 2-coureur Anthoine Hubert op Spa-Francorchamps plaats. Juan Manuel Correa, de Amerikaan die ook betrokken was bij dat ongeval, ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

De Formule 1-coureurs komen dit weekend zogezegd ook in actie op Monza. Zaterdag staan de derde training en kwalificatie (15.00 uur) op het programma. Zondag om 15.10 uur wordt de race afgewerkt.