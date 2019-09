Formule 2-coureur Juan Manuel Correa, die vorige week in de Grand Prix van België zwaargewond raakte bij het ongeluk dat Anthoine Hubert fataal werd, heeft tijdens zijn herstel een ernstige longaandoening opgelopen. Zijn familie laat in een verklaring weten dat zijn toestand kritiek, maar stabiel is.

Correa werd eerder deze week nog overgebracht naar een ziekenhuis in Groot-Brittannië voor verdere behandeling aan zijn verwondingen. Bij aankomst in Londen werd bij de coureur het acute ademhalingssyndroom vastgesteld, een ernstige longaandoening die vaker voorkomt bij ongevallen met een heftige impact.

De twintigjarige Correa is vervolgens overgebracht naar een intensivecareafdeling waar ze gespecialiseerd zijn in de behandeling van problemen met de ademhaling. Hij ligt momenteel aan een beademingsmachine.

"We houden vertrouwen dat onze zoon ons zal verrassen, zoals hij altijd doet met zijn geweldige wilskracht. We gaan ervan uit dat hij volledig herstelt", zo schrijven de ouders van Correa in een verklaring op de site van het management van de coureur.

Correa onderging in Luik zware operatie

Correa brak precies een week geleden bij de fatale crash op Spa-Francorchamps beide benen en liep ook een verwonding aan de ruggengraat op. De in Ecuador geboren Amerikaan knalde met een snelheid van zo'n 270 kilometer per uur tegen Hubert aan.

Hubert, die vlak daarvoor tegen de vangrail was gereden, overleed kort na het ongeval en Correa werd naar een ziekenhuis in Luik gebracht. Daar onderging hij een vier uur durende operatie, waarna hij enkele dagen later naar Londen werd gebracht.

Dit weekend staat in Italië het op twee na laatste raceweekend in de Formule 2 op het programma.