Sifan Hassan heeft vrijdag bij de Diamond League-meeting in Brussel op overtuigende wijze de 5.000 meter gewonnen. Op de 100 meter moest Dafne Schippers zich tevredenstellen met de vierde tijd.

Op de 5 kilometer liep de 26-jarige Hassan lange tijd achter in het deelnemersveld en kwam ze drie rondes voor het einde opzetten. In de laatste ronde versnelde ze opnieuw en finishte in 14.26,26.

Daarmee liet Hassan de Ethiopische Letesenbet Giday (14.29,54) en de Duitse Konstanze Klosterhalfen (14.29,89) meer dan drie seconden achter zich. De Nederlandse boekte zo haar eerste overwinning van het seizoen op de 5.000 meter.

Met haar tijd bleef Hassan wel ruim vier seconden boven haar beste tijd van het seizoen, die ze met 14.22,12 twee maanden geleden in Londen realiseerde. Vorige week was ze ook al de sterkste op de 1.500 meter in Zürich.

Hassan is de tweede vrouw ooit die in een jaar vier verschillende afstanden wint in de Daimond League: de 10.000 meter, de 5.000 meter, de 1.500 meter en de Engelse mijl. Ze treedt in de voetsporen van de Keniaanse Hellen Obiri.

Op de WK, die van 28 september tot en met 6 oktober in Doha plaatsvinden, loopt Hassan de 5.000 en de 10.000 meter.

Sifan Hassan laat de concurrentie ruim achter zich op de 5.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Schippers door matige start vierde op 100 meter

Schippers kende een matige start op de 100 meter en gaf met 11,22 seconden meer dan drie tiende van een seconde toe op Dina Asher-Smith, die met 10,88 de sterkste was. De Britse liep bovendien haar beste tijd van het seizoen.

Asher-Smith liet Shelly-Ann Fraser-Pryce uit Jamaica zeven honderdste achter zich. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou eindigde in 11,09 als derde.

Met haar tijd bleef de 27-jarige Schippers ruim boven haar beste tijd van het seizoen. Die tijd liep de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter met 11,04 twee maanden geleden in Lausanne.

Voor Schippers was het haar laatste wedstrijd voor de WK. In Doha komt ze in actie op de 100, 200 en 4x100 meter.

Dafne Schippers komt er niet aan te pas op de 100 meter. (Foto: Pro Shots)