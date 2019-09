Caster Semenya maakt een opmerkelijke stap in haar sportcarrière. De veelbesproken atlete heeft vrijdag als voetbalster getekend bij JVW FC, dat uitkomt op het tweede niveau in het Zuid-Afrikaanse vrouwenvoetbal.

De club uit Bedfordview wordt geleid door Janine van Wyk, aanvoerder van het Zuid-Afrikaanse vrouwenelftal. Omdat Semenya buiten de transferperiode is vastgelegd, kan ze pas in 2020 debuteren. Het huidige seizoen is bijna ten einde.

"Ik ben dankbaar voor deze kans en ik waardeer de steun die ik nu al van het team krijg. Ik kijk uit naar dit nieuwe avontuur en hopelijk kan ik veel bijdragen", aldus Semenya. Het is niet bekend welke gevolgen de stap voor haar atletiekloopbaan heeft.

JVW FC staat met nog drie competitieduels te gaan tweede en heeft nog kans om via de play-offs naar het hoogste niveau te promoveren.

Caster Semenya in actie als atlete. (Foto: Pro Shots)

Semenya niet welkom op WK atletiek

De 28-jarige Semenya is veelvuldig in het nieuws. De tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter heeft van nature een hoge testosteronspiegel en is daarmee in het voordeel ten opzichte van haar concurrenten.

Atletiekbond IAAF voerde een nieuwe regel in, die inhoudt dat atletes als Semenya medicatie moeten nemen. Semenya ging daartegen in beroep en aanvankelijk besliste een kleine rechtbank dat ze deze maand gewoon mee mocht doen aan de WK atletiek in Doha.

Ruim een maand geleden oordeelde een Zwitserse rechtbank echter dat Semenya zonder testosteronverlagende medicatie toch niet welkom is op de WK. De Zuid-Afrikaanse ging opnieuw in beroep, maar dat dient pas na de wereldkampioenschappen.

De wereldkampioenschappen atletiek in het Qatarese Doha beginnen op vrijdag 27 september en duren tot en met zondag 6 oktober.