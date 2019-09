De Nederlandse volleybalsters verlieten woensdag met het schaamrood op de kaken de volleybalhal in Ankara. Door de kansloze 3-0-nederlaag in de kwartfinale tegen Turkije is het EK voorbij.

"Dit is een afgang", was spelverdeelster Laura Dijkema tegenover de NOS hard voor haar ploeg. "Dit slaat helemaal nergens op. Ik ben meteen weggelopen uit de hal. Ik weet het echt even niet meer."

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison kon elke set aanvankelijk redelijk meekomen met het thuisland, maar in de slotfase liep Turkije steeds uit: 25-20, 25-22 en 25-20.

Met name serverend maakte Oranje veel fouten, zag Dijkema. "De service ging óf steeds uit, óf in het net. Ik weet niet wat we aan het doen waren, maar het was heel slecht. Normaal is de service onze kracht, nu absoluut niet."

De laatste twee edities (2015 en 2017) haalde Oranje de finale, waarin overigens twee keer werd verloren. Dat het EK er nu al in de kwartfinales opzit, komt hard aan. "We konden geen druk zetten omdat we zo slecht serveerden", zei Dijkema. "Volgens mij lukte er helemaal niets."

'Was geen beginnen aan'

Lonneke Slöetjes kwam tot dezelfde conclusie als haar teamgenote. "We hadden geen antwoord op de service van Turkije en als je je eigen passing ook niet onder controle hebt, ontbreekt het evenwicht. Dan kan je gewoon niet volleyballen."

Na set één kwam er volgens de diagonaalspeelster wat verbetering in het spel van Oranje. "Maar dat kwam vooral omdat het risico omlaag ging. Daardoor werd het voor Turkije wel erg makkelijk. Hun passing liep perfect en ze speelden het goed uit."

Hoe het kon dat Oranje zo slecht speelde, wist ook Slöetjes niet. "Daar moet ik even een paar dagen over nadenken. Er was gewoon geen beginnen aan. Dit is enorm balen."

De volleybalsters zijn nog niet verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar. De ploeg strijdt begin januari met zeven andere Europese landen tijdens een kwalificatietoernooi om het laatste startbewijs.