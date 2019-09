De Nederlandse volleybalsters zijn er woensdag niet in geslaagd om de halve finales van het EK te bereiken. De ploeg ging in Turkije met 3-0 ten onder tegen het gastland.

Oranje stond in Ankara in elke set wel even op voorsprong, maar was op de beslissende momenten te slordig. Turkije profiteerde optimaal: 25-20, 25-22 en 25-20.

De Nederlandse vrouwen behaalden op de laatste twee EK's steevast de finale, die overigens beide keren verloren ging. De laatste en enige Europese titel dateert van 1995.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison had op het toernooi in de eerdere zes partijen nog geen set verloren, maar maakte tegen Turkije te veel fouten om echt aanspraak op de zege te maken.

Oranje pakt steeds een voorsprong

Oranje nam in de eerste set snel een voorsprong, maar Turkije kwam halverwege de set terug. Mede door enkele matige services van Oranje nam het gastland de leiding. Die stond de ploeg niet meer af.

In de tweede set nam Oranje wederom het heft in handen, maar nam Turkije halverwege de voorsprong. De ploeg van Giovanni Guidetti, in het verleden de keuzeheer van Nederland, liet Oranje nog even terugkomen maar nam in de slotfase weer afstand.

Het beeld was in de derde set hetzelfde. Morrison bracht enkele verse krachten in het veld, onder wie Celeste Plak en Myrthe Schoot, maar het baatte niet. Weer kwam Nederland in de openingsfase op voorsprong, maar opnieuw nam Turkije daarna het heft in handen.

De voorsprong van vier punten die de ploeg te pakken had, werd niet meer uit handen gegeven. Op 24-20 maakte Turkije het op het eerste matchpoint af.