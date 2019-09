De Nederlandse volleybalsters staan woensdagavond in de kwartfinales van het EK niet alleen tegenover Turkije, maar treffen in hoofdstad Ankara ook voormalig bondscoach Giovanni Guidetti. De Italiaanse keuzeheer van de Turkse vrouwen kijkt uit naar het treffen met zijn oude ploeg en doet een beroep op de fans.

De 46-jarige Guidetti was enkele jaren geleden nog succesvol als bondscoach van Nederland. Hij leidde de volleybalsters naar zilver op het EK van 2015 én naar een verdienstelijke vierde plaats op de Olympische Spelen van een jaar later in Rio de Janeiro.

Woensdagavond staat Guidetti als bondscoach van de Turkse vrouwen tegenover Nederland in de strijd om een halvefinaleplek op het EK. De Italiaan heeft weinig verwachtingen van het treffen met zijn oude team, dat nu onder leiding staat van Jamie Morrison en op het EK nog steeds zonder setverlies is.

"We moeten de werkelijkheid onder ogen zien, en dat is dat we minder goed zijn dan Oranje", zegt Guidetti in gesprek met de NOS. "Nederland eindigt op elk toernooi hoger dan Turkije. We hopen dat het publiek ons naar het niveau van Nederland kan tillen, waardoor we hopelijk allebei even sterk zijn."

Giovanni Guidetti leidde Oranje in 2015 naar EK-zilver. (Foto: Pro Shots)

Waarschijnlijk tienduizend fans in Ankara

Guidetti doelt daarmee op de verwachte opkomst in de hal in Ankara, die plaats biedt aan ruim tienduizend toeschouwers. "Het scheelt dat we thuis voor een geweldig publiek spelen. Het verbaasde mij ook dat hier soms wel tienduizend fans zitten", aldus de coach, die met zijn team de eerste echte test voor Oranje op het EK vormt.

"Dat is al twee keer gebeurd en het is me verteld dat het er woensdagavond weer zo veel zullen zijn. We hebben de fans echt nodig. Ik ben namelijk ook nog een beetje aan het puzzelen met mijn team. We zijn op zoek naar de juiste speelstijl en eerlijk gezegd hebben we die nog niet gevonden."

De wedstrijd tussen Nederland en Turkije begint woensdag om 18.30 uur. De halve finales staan zaterdag op het programma, terwijl de eindstrijd en de troostfinale zondag worden afgewerkt.

De volleybalsters hopen voor het eerst sinds 1995 Europees kampioen te worden. Bij de laatste twee edities moest Oranje zich tevredenstellen met zilver.