De Amerikaanse topsprinter Christian Coleman kan zo goed als zeker gewoon meedoen aan de WK atletiek van later deze maand. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA heeft de dopingzaak tegen hem laten vallen.

De regerend Amerikaans kampioen op de 100 meter had zich woensdag moeten verantwoorden bij het USADA, omdat hij in een jaar tijd drie dopingtests had gemist. Als hij schuldig was bevonden, had hij een jaar schorsing kunnen krijgen.

Het USADA heeft de zaak nu op technische gronden laten vallen. Op basis van gegevens van het WADA werd er aanvankelijk vanuit gegaan dat de 28-jarige sprinter op 1 april 2018 zijn eerste test zou hebben gemist, maar het blijkt nu dat hij op 6 juni 2018 voor het eerst de fout in is gegaan.

Aangezien zijn derde gemiste test op 26 april van dit jaar was, is Coleman officieel niet drie keer in een jaar de fout in gegaan. "We moeten in elke zaak eerlijk met een atleet omgaan", zegt Travis Tygart van het USADA. "Op die manier hopen we hun vertrouwen in het antidopingsysteem op te bouwen."

Coleman is dit jaar met 9,81 de snelste man op de 100 meter. Hij wordt in de atletiekwereld beschouwd als een mogelijke nieuwe superster na het afscheid van de Jamaicaanse legende Usain Bolt.

De Amerikaan heeft met 6,34 het wereldrecord op de 60 meter indoor op zijn naam staan. Met 9,79 seconden is hij de op zes na snelste man ooit op de 100 meter.