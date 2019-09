De Nederlandse volleybalsters hebben zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het EK. Griekenland werd zondag met 3-0 (25-21, 25-23, 25-12 ) verslagen.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison had zich met de maximale score van vijftien punten uit vijf duels in groep C overtuigend geplaatst voor de achtste finales. Griekenland, dat als vierde eindigde in groep A, bereikte de laatste zestien met de hakken over de sloot.

De nummer 28 van de Europese ranglijst gaf het favoriete Oranje niettemin lange tijd goed partij.

Zowel in de eerste als de tweede set moest de Europese nummer twee een achterstand goedmaken. Daarna was het verzet van Griekenland gebroken en bleek de derde set een formaliteit.

Oranje treft Turkije in kwartfinales

Oranje reist maandag naar de Turkse hoofdstad Ankara voor de beslissende fase van het EK. Woensdag in de kwartfinale is Turkije de tegenstander. Voor eigen publiek in Ankara won de ploeg van bondscoach Giovanni Guidetti, die eerder de leiding had bij Oranje, zondagavond moeizaam van Kroatië: 3-2.

De volleybalsters hopen voor het eerst sinds 1995 Europees kampioen te worden. Bij de laatste twee edities (in 2015 en 2017) bereikte Oranje weliswaar de finale, maar beide keren moest de ploeg genoegen nemen met zilver.