De Nederlandse judoploeg is er zondag niet in geslaagd om op het podium te eindigen bij de gemengde teamwedstrijd op de slotdag van de WK. De ploeg eindigde op vier medailles in Tokio.

Door overwinningen van Kim Polling, Noël van 't End en Roy Meyer kwam Nederland tegen Zuid-Korea met 3-1 voor, maar er werd alsnog met 4-3 verloren.

In aanloop naar de WK zei bondscoach Maarten Arens te hopen op twee of drie Nederlandse medailles en dat is dus gelukt. Ons land eindigde op één keer goud en drie keer brons.

In de klasse tot 90 kilogram zorgde Noël van 't End voor de eerste Nederlandse wereldtitel in tien jaar. Brons was er voor Juul Franssen (-63 kg), Michael Korrel (-100 kg) en Roy Meyer (+100 kg).

De wereldkampioenschappen werden gehouden op de plek waar volgend jaar ook bij de Olympische Spelen om de medailles wordt gestreden.