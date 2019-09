De mannen-dubbelvier heeft zaterdag het goud veroverd bij de WK roeien in het Oostenrijkse Linz. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers waren met overmacht de sterkste.

De mannen-dubbelvier speelde met de concurrentie. De mannen sloegen meteen bij de start een flink gat en bleven uiteindelijk Polen (tweede) en Italië (derde) ruim voor.

Uittenbogaard, Wiersma, Wieten en Metsemakers waren al de grote favoriet voor het goud, na het winnen van het EK eerder dit seizoen. Dat lieten ze in de finale nog een keer zien.

"Dit was een kopie van de EK-finale", vond Uittenbogaard. "Toen waren we ook zo oppermachtig. We wilden Italië dit seizoen pakken en dat hebben we twee keer gedaan. Dat we het op deze manier doen, maakt het nog mooier. We roeien onze beste race in de finale."

Zaterdag ook twee zilveren en een bronzen medaille

De lichte dubbeltwee behaalde eerder op zaterdag het zilver. Ilse Paulis en Marieke Keijser waren niet opgewassen tegen Nieuw-Zeeland, maar verdreven Groot-Brittannië wel knap naar de derde plaats.

De vrouwen-vier-zonder behaalde later op zaterdag eveneens zilver. Veronique Meester, Ymkje Clevering, Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf eindigden als tweede achter Australië, maar wel voor Denemarken.

De vrouwen-dubbelvier behaalde het brons. Olivia van Rooijen, Nicole Beukers, Sophie Souwer en Inge Janssen werden in hun finale derde achter het oppermachtige China en Polen.

Nederland staat nu op vijf medailles

Zowel de mannen-dubbelvier, de lichte dubbeltwee, de vrouwen-vier-zonder als de vrouwen-dubbelvier had zich al verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Nederland staat nu op vijf medailles op dit WK. Het is achttien jaar geleden dat de Oranje-equipe zo succesvol was op een mondiaal eindtoernooi, namelijk in 2001 in het Zwitserse Luzern.

Vrijdag was de lichte dubbelvier (niet-olympisch onderdeel) met Damion Eigenberg, David Kampman, Ward van Zeijl en Bart Lukkes goed voor brons.