Zwaargewicht Roy Meyer heeft zaterdag een bronzen medaille veroverd bij de WK judo in Tokio. In dezelfde gewichtsklasse eindigde Henk Grol als zevende en bij de vrouwen strandde Tessie Savelkouls al vroeg in de categorie vanaf 78 kilogram.

De 28-jarige Meyer moest eerder op de dag in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in regerend olympisch kampioen Lukás Krpálek uit Tsjechië (golden score), waarna hij zich opmaakte voor de herkansing.

Daarin begon de Brabander met een overwinning op houdgreep tegen de Braziliaan David Moura. In de strijd om het brons was hij vervolgens op waza-ari de betere tegen Guram Tushishvili uit Georgië.

Tot zaterdag was een vijfde plaats de beste prestatie van Meyer op een WK. Drie jaar geleden eindigde hij bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro als zevende.

De 34-jarige Grol stond in de kwartfinales van zijn negende WK al tegenover Tushishvili. De Georgiër won op ippon, waardoor Grol net als Meyer was veroordeeld tot de herkansing.

Daarin redde Grol het niet tegen Rafael Silva uit Brazilië. In de slotfase belandde de Groninger wederom op zijn rug.

Nederland op vier WK-medailles

Eerder op de dag werd de 27-jarige Savelkouls uitgeschakeld in de tweede ronde. In de klasse boven de 78 kilo was ze niet opgewassen tegen Irina Kindzerska uit Azerbeidzjan, die op ippon te sterk was.

De medaille van Meyer betekent het vierde Nederlandse succes in Tokio. Noël van 't End (-90 kg) bezorgde ons land de eerste wereldtitel in tien jaar tijd en Michael Korrel (-100 kg) en Juul Franssen (-63 kg) pakten net als Meyer brons.

De WK judo duurt nog tot en met zondag. Het toernooi wordt op de laatste dag afgesloten met de gemengde teamwedstrijden.

Henk Grol greep naast een medaille in Tokio. (Foto: Reuters)